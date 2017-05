Schippers: inzet is kabinet voor zomer

Eerder deze week hebben meerdere partijen Schippers om opheldering gevraagd over het verloop van de onderhandelingen over een nieuw kabinet. In reactie op dit verzoek schrijft ze onder andere over de vele experts die zijn langsgekomen.

’Tussenstanden bemoeilijken onderhandelingen’

Over de inhoud van de gesprekken laat de VVD-prominent weinig los. „Tussenstanden bemoeilijken onderhandelingen”, schrijft Schippers. Wel schrijft ze dat de belangrijkste thema’s voor de komende kabinetsperiode aan bod zijn gekomen.

Volgende week gaat Schippers naar koning Willem-Alexander. Ons staatshoofd krijgt tijdens het gesprek informatie over de stand van zaken.

’Inzet is groot’

De Tweede Kamer krijgt voorlopig nog geen duidelijkheid over hoe lang VVD, CDA, D66 en GroenLinks nog nodig hebben. „De inzet aan de onderhandelingstafel is groot. In deze fase van de informatie is een precieze indicatie van het tijdpad voor de komende periode niet mogelijk, net zo min als uitsluitsel over de vraag of een akkoord wel of niet binnen bereik is”, schrijft Schippers.