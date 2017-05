premium

Monteur verruilt bus voor bakfiets in Utrecht

37 min geleden

UTRECHT - Onderhoudsmonteurs van enkele grote bedrijven gaan de komende tijd met een elektrische bakfiets de binnenstad van Utrecht in. Ze parkeren hun bestelbusje aan de rand van het centrum en laden daar hun spullen over in een bakfiets. Het resultaat: minder bestelbusjes en minder uitstoot van uitlaatgassen in de binnenstad.