Pandeigenaar fatale brand Leeuwarden vervolgd

Aanvankelijk was het OM niet van plan de eigenaar van het pand te vervolgen. De nabestaanden van het slachtoffer waren het daar niet mee eens en waren een zogeheten Artikel 12-procedure gestart. Daarop heeft het Hof aangegeven dat er wel aanleiding is om te vervolgen.

Man door verstiking om het leven

Het vuur brak uit op 19 oktober 2013 aan het einde van de middag in een kledingzaak en sloeg snel over naar naastgelegen panden. In een ervan bevond zich het 24-jarige slachtoffer. De brandweer heeft nog geprobeerd de man te bereiken, maar dat is niet gelukt. Hij kwam door verstikking om het leven.

Meerdere panden gingen in vlammen op. Zo'n vijftien appartementen brandden geheel uit. Ook het geboortehuis van de legendarische Mata Hari werd door de vuurzee verwoest.