Brandweer bevrijdt baby uit auto

50 min geleden

VELSERBROEK - De brandweer heeft donderdag aan het begin van de middag een baby van nog geen jaar oud uit een auto bevrijd in Velserbroek. De ouders hadden per ongeluk de deur dichtgegaan terwijl de sleutels zich nog in de auto bevonden.