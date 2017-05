premium

Cel en tbs geëist voor moordpoging op arts

46 min geleden

DEN HAAG - Tegen een 37-jarige vrouw is donderdag in de rechtbank in Den Haag vier jaar celstraf en tbs geëist voor een poging tot moord op een arts van het consultatiebureau in Zoetermeer. De vrouw wordt ervan verdacht de arts vorig jaar zomer meerdere keren met een stiletto op haar hoofd en gezicht in te hebben gestoken.