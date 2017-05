Kamerbestuur verruimd voor kleine fracties

De afgelopen kabinetsperiode hadden alleen de zeven grootste Kamerfracties een plekje in het bestuur. Kleine fracties spraken doorgaans met een grotere, vaak geestverwante fractie af dat haar vertegenwoordiger ook voor hun belangen zou opkomen.

Extra presidiumstoel

Het is decennia geleden dat de Kamer na de verkiezingen zoveel fracties telt, en het gros daarvan is nu middelgroot of klein. Voor de kleintjes is voor ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind een extra presidiumstoel ingeruimd. Hij krijgt de taak in het oog te houden of CU zelf en de vijf andere kleine fracties niet in de verdrukking komen.

Het presidium, onder leiding van Kamervoorzitter Khadija Arib, beslist over de werkwijze van de Kamer. Daarover denken grote partijen geregeld anders dan kleine.