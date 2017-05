Havisten legden Nederlands af en hoewel dit volgens vakdocent Willard Mans een veel toegankelijker examen was dan dat op het vwo, stromen de klachten binnen bij het LAKS. Zeker een kwart van de havisten (15.000) vond het examen veel te moeilijk. ,,Toch is het echt een heel ander examen dan die van het vwo. Dat was een hele kluif voor ze,” zegt Mans.

En dat is duidelijk. Bij het LAKS is het oude ‘klachtenrecord’ van havo Engels uit 2016 (26.104 stuks) vandaag verbroken door ruim 27.400 klachten over het lange en moeilijke examen Nederlands op het vwo. De teller gaat na slechts twee examendagen al richting de 50.000 klachten.

Hoewel de vwo’ers Dino en Bas in een eerste reactie zeggen dat M&O een verschrikkelijk moeilijk examen was, blijkt bij doorvragen door docent Krab het toch wel wat mee te vallen bij de jongens. ,,Wat vonden jullie dan echt lastige vragen,” wil Krab weten. ,,Nou vraag 1 tot en met 31,” grapt Bas. Hij vervolgt: ,,U mag me best interviewen, maar niet als u van het NRC bent. Wat waren die teksten uit die krant gisteren lastig bij het examen Nederlands.”

Johan Krab: examen was goed te doen. Foto: Martin Mooij

In M&O is gevraagd naar een bank die in betalingsproblemen komt en overheidssteun nodig heeft. De tweede gaat over een bedrijfje in speeddaten. Maar Sanne vond de vraag over het speeddaten helemaal niet zo leuk. ,,Ik kwam er gewoon niet uit. En daar baal ik van. Want ik ging voor een tien omdat ik nu 9,1 sta. Maar nu ik wat heb overgeslagen, haal ik dat vast niet.”

Lieke analyseert het examen M&O: ,,Objectief gezien was het goed te doen, maar ik twijfelde toch wel veel. Of het goed is gegaan bij, is nog maar de vraag.” Dino snapte niets van de laatste vraag over kazen en de voorraadwaardering: ,,Echt superlastig.”

Docent Krab vindt dat de bronnen bestonden uit niet al te lange lappen tekst. ,,Goed leesbaar voor de kandidaten. En wat opvallend was: Alleen maar opgaves over commerciële bedrijven. In voorgaande jaren ging het ook wel om stichtingen en verenigingen. Ik vind het al met al echt wel goed te doen, maar dat zei ik ook vorig jaar en toen was er opeens een hele strenge normering.”

