Zo is op het hoogste niveau in de VVD vastgesteld dat een coalitie met de ChristenUnie van 76 zetels in de Tweede Kamer te krap is voor een stabiele regeerperiode.

Ook een samenwerking met PvdA stuit op bezwaren. De partij wil zelf niet en hint erop dat er maar een minderheidskabinet moet komen. Dat zien ze bij de VVD niet zitten.

Mocht de PvdA toch te overtuigen zijn, dan vrezen de liberalen de hoofdprijs te moeten betalen. „Hun wensenlijstje wordt dan nog drie keer erger dan we hebben gezien in de afgelopen periode”, zegt een ervaringsdeskundige bij de VVD. Daarom zet de top van de partij nu alles op alles om een combinatie met VVD, CDA, D66 en GroenLinks mogelijk te maken.

Schippers kan nog niet zeggen wanneer er een nieuw kabinet op het bordes staat. Foto: ANP

Informateur Edith Schippers maakte gisteren na de zevende week van onderhandelen bekend dat ’de inzet aan de onderhandelingstafel groot is’. Over sommige onderwerpen is al overeenstemming en worden zelfs al paragrafen voor een regeerakkoord geschreven. Maar of en wanneer deze formatie een succes wordt, weet ze niet. „Je hoort me niet zeggen dat het kat in ’t bakkie is.”

LEES MEER: Rutte op rechts ingehaald