COA moet betalen voor lege opvangcentra

In de piekperiode van de asielinstroom eind 2015 werden veel huurcontracten afgesloten met vakantieparken en leegstaande hotels. Omdat er al snel minder asielzoekers kwamen, staan veel locaties nu leeg.

Zo heeft een coöperatie van eigenaars van vakantiehuisjes in Blitterswijck (bij Venray) een contract met het COA tot juni 2020. Anne aan de Wiel zegt namens de eigenaars niet te weten wat er gaat gebeuren nu het azc per oktober sluit. „We krijgen niet eens iemand aan de lijn bij het COA.”

Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is, omdat de huurcontracten geheim zijn. Een indicatie biedt de huuropbrengst die Speelstad Oranje vermeldt in haar laatste jaarverslag. Voor de opvang van 700 vluchtelingen mocht het bedrijf in 2015 bijna 4 miljoen euro bijschrijven.

De gemeente Pekela verhuurt een terrein waar tot 2020 een azc zou worden gevestigd, maar ook dat moet nu al dicht. Het COA moet daarvoor de knip trekken, vindt het college van de Groningse gemeente. Zo moet over de gehele periode huur worden betaald voor het terrein en een oud schoolgebouw, maar de gemeente wil ook een compensatie voor het geld dat ze misloopt omdat het inwonertal daalt. Het totaalbedrag raamt Pekela op ongeveer een miljoen euro.

Andere verhuurders willen weinig kwijt over te verhalen kosten. De verhuurder van een hotel in Leersum, dat een contract heeft tot mei volgend jaar, zegt dat het COA verbiedt om met derden over de huurovereenkomst te praten.

Clara van Aken van der Laan van vakantiepark Den Beerschen Bak wil daarom ook niet te veel kwijt. Het contract loopt uiterlijk februari volgend jaar af, maar het park staat al leeg. Dat betekent niet dat er alweer vakantiegangers terechtkunnen. „Eerst moet de inrichting van de huisjes worden vervangen.”

Een woordvoerder van het COA vertelt dat de organisatie gemeenten en verhuurders gaat bezoeken om de zaken netjes af te handelen. Hoeveel de grote krimpoperatie -er sluiten 45 azc’s en ongeveer 20 worden kleiner- gaat kosten kan hij nog niet zeggen. „Ook voor ons geldt dat je niet zomaar onder een contract uit kunt.”