Hoogheemraad beschuldigd van mishandeling

1 uur geleden Bart Mos

Den Haag - Een bestuurslid van het waterschap Delfland is afgelopen zondag in het Haagse Bos gearresteerd omdat hij kort daarvoor in het bos een vrouw zou hebben mishandeld.