Rechter beslist over chemokuur jongen (12)

De vader van het kind vindt van wel en heeft zijn eis neergelegd bij de rechter. Hij spande twee weken geleden een kortgeding aan tegen de stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers, die toezicht heeft op het kind. De behandeling vond achter gesloten deuren plaats.

Het jongetje werd eerder bestraald vanwege een hersentumor en had in maart aan een chemokuur moeten beginnen. Dat wil hij niet en dat is door een psychiater bevestigd. Die heeft hem na onderzoek wilsbekwaam verklaard.

De vader is er helemaal niet zeker van dat zijn kind niet verder wil leven. Hij is gescheiden van de moeder, die weinig heil zag in een medisch traject en een voorkeur had voor alternatieve behandeling. De jongen werd mede om die reden onder toezicht geplaatst.

Uit de dagvaarding blijkt dat medici hebben verklaard dat zijn kansen op genezing zonder verdere behandeling fiftyfifty zijn. Bij een vervolgbehandeling bedraagt zijn overlevingskans 75 tot 80 procent.