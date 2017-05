Schiphol aansprakelijk gesteld voor vertraging

„Wij gaan voor dubbele aansprakelijkheid”, zegt jurist Alexander Colenbrander van Claimingo vrijdag in De Telegraaf. „Wachttijd komt grotendeels voor rekening van securitychecks van de luchthaven. Maar de luchtvaartmaatschappij, waar je moet inchecken of je koffer afgeven, en de staat, die over de paspoortcontrole gaat, kunnen mede schuld hebben aan de onredelijke vertraging, omdat bijvoorbeeld in pieken te weinig balies en hokjes open zijn.”

Vliegpassagiers gaan die schade volgens Colenbrander in principe claimen bij alle betrokken partijen. „Ze moeten het dan onderling maar uitzoeken. Anders schakelen we de rechter in voor een oordeel.”

Schiphol heeft vorige week na een overleg met demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) maatregelen voor de zomer aangekondigd die een herhaling van de chaos in de meivakantie moeten voorkomen.