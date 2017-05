Notoire oplichter deed zich voor als arts

De man zonder vaste woon- en verblijfplaats voorzag zichzelf met zijn oplichtingspraktijken van een inkomen en onderdak. De politie verdenkt hem van zeker veertien gevallen van frauduleus gedrag in verschillende plaatsen in Drenthe, Friesland en Groningen. Dat gebeurde tussen augustus 2016 en april dit jaar.

Opvallendste volgens de politie is dat hij zich als arts voordeed. Zo liet hij zich door een echtpaar betalen voor een onderzoek in een ziekenhuis, maar kwam er geen onderzoek. Bij het inchecken voor een overnachting deed hij ook alsof hij een werknemer in een ziekenhuis was. Ook zou hij goederen hebben verkocht via internet, maar na betaling door een koper, leverde hij die niet.

Er is beslag gelegd op zijn auto. De verdacht zit nog vast.