Supporters Ajax jagen op dure tickets

Ajax en United krijgen beide 10.000 kaarten voor de eindstrijd in de Friends Arena met een capaciteit van ruim 54.000 toeschouwers. De overige tickets voor de eindstrijd gaan naar sponsoren en neutrale toeschouwers. Sommigen bieden hun kaartje dus al voor veel geld aan.

Ajax start maandag met de verkoop van de 10.000 toegewezen entreebewijzen. Trouwe fans met een zogenoemde ´uitkaart´ krijgen voorrang. Vluchten van Amsterdam naar Stockholm zijn vrijdag al schaars en duur. Voor een retourtje rond de finale betaal je nu al snel 500 euro. Naar verwachting worden er nog charters ingezet. Ook de reispartner van Ajax zegt snel met nieuwe informatie te komen.

Overstappen

Veel supporters van Ajax vliegen via België en Duitsland naar Stockholm, soms zelfs met meerdere overstappen tot in steden als Riga aan toe. Met de auto naar de hoofdstad van Zweden kan natuurlijk ook, al is de afstand vanuit Amsterdam zo´n 1400 kilometer. Hotelkamers rond de finale in Stockholm zijn prijzig, al snel 400 euro per nacht. Goedkoper is om in de buurt van de hoofdstad te overnachten of via Airbnb iets te boeken.

Corendon bood direct nadat Ajax de finale had gehaald twee speciale arrangementen naar Stockholm aan. Mensen moeten dan wel zelf een toegangskaartje voor de wedstrijd kopen. De tickets voor de in totaal drie vluchten met 189 plekken per toestel waren volgens een woordvoerster van de reisorganisatie vrijdag net na de middag al bijna uitverkocht. Mensen kunnen kiezen voor een vlucht alleen of een vlucht met een overnachting. ,,Het is snel gegaan, maar dat hadden we ook wel een beetje verwacht. Er is nu zoveel vraag naar reizen naar Stockholm.''