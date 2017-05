Einde voor neerslagradar in De Bilt

Door de vele hoogbouw in de naaste omgeving is het zicht in De Bilt minder geworden. De radar voldeed daarom niet meer aan de eisen die het weerinstituut stelt. Voor het nieuwe radarsysteem is dan ook gezocht naar een nieuwe plek. De voormalige toren van de luchtverkeersleiding in Herwijnen in de gemeente Lingewaal bleek aan alle eisen van het KNMI te voldoen. Het zicht rondom is er beter dan in De Bilt. In de naaste omgeving bevinden zich geen hoge gebouwen en ook op de lange termijn is daar geen hoogbouw gepland.

Er staat ook een nieuwe radar in Den Helder. Dat bleek met Herwijnen een ideale combinatie om een zo goed mogelijke radardekking van Nederland te krijgen.