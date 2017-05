School België schaft Moederdag af

De feestdagen worden lang niet in alle families gevierd en er zijn gebroken gezinnen waar er geen moeder of vader meer is of er zijn juist twee papa’s of twee mama’s. Daarom besloot de school om voortaan geen cadeautjes meer te maken in de klas.

Ouders, die middels een e-mail op de hoogte werden gesteld, reageren emotioneel. „Ze beseffen de emotionele impact van hun beslissing niet”, zegt een vader in de krant Le Soir. Een ander zegt: „Deze traditie heeft niets te maken met godsdienst, ook niet met rijk of arm zijn. Het is een oud gebruik dat kinderen hun ouders op die dag verwennen met een cadeautje dat ze zelf op school hebben gemaakt. Daar is toch niets verkeerd mee. Jammer dat dit moet verdwijnen.”

Ook in de politiek krijgt het besluit van de school kritiek. „Laat ons moeders en vaders koesteren, meer dan ooit”, aldus de Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) volgens het Nieuwsblad.