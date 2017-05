premium

Eis werkstraf na opruiing tegen Gülenaanhang

55 min geleden

ALMELO - De officier van justitie in Almelo wil dat een 53-jarige man uit Enschede een werkstraf van 80 uur opgelegd krijgt wegens opruiing, omdat hij via Facebook ernstige bedreigingen zou hebben geuit tegen aanhangers van Fethullah Gülen. De verdachte begon met de provocaties op zijn openbare Facebookpagina na de couppoging in Turkije in juli vorig jaar.