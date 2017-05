Negen jaar cel geëist na ’marteling’ Pool

De drie pakten zijn bankpas af, sloegen hem en verbrandden hem met een heet strijkijzer op zijn buik en rug in een poging zijn pincode te ontfutselen. Toen het pinnen niet lukte, keerden ze terug naar de woning waarna ze kokend water over hem heen gooiden. Het slachtoffer liep naast brandwonden op zijn gezicht, buik, rug, benen en handen ook een gebroken kaak en neus op.

’Gruwelijk’

Nadat ook de tweede pinpoging was mislukt, was inmiddels de politie aangekomen, die het drietal meteen aanhield. Volgens de aanklager is zware mishandeling met voorbedachten rade bewezen, evenals (poging) tot diefstal.

Bij de hoge strafeis woog de officier het „gruwelijke karakter en de ingrijpende en langdurige gevolgen van de mishandelingen” voor het slachtoffer mee.