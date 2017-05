Krakende koekjes tijdens ’t examen

,,Beter dan de examens waar we mee hebben geoefend,” zegt de 16-jarige Diederik opgelucht. Dat vindt ook vakdocent Petra Hoving. ,,Vorig jaar was het echt lastiger. Het zijn ook leuke teksten. Dat begint al met tekst 1 over ‘fietsologie’ waarin de schrijver zich afvraagt waarom we in Nederland eigenlijk zoveel fietsen en ook ons fietsgedrag wordt bevraagd. De tweede tekst ‘Lekker pûh’ die moest worden samengevat, was ook goed leesbaar.”

Rocha was ruim binnen de tijd klaar. ,, Maar ik werd wel afgeleid door Dexter die een pak chocoladekoekjes mee had. Dat kraakte enorm en telkens dacht ik ‘Gast neem je er nu weer één?’ Toch was het examen wel goed te doen.” Ze krijgt bijval van Lizette. ,,Ja..het opeten van die koekjes bleef je maar horen.”

Lizette heeft ook, ondanks haar dyslexie, een goed gevoel over het examen. ,,Ik had veel geoefend op het schrijven van een brief, maar de opdracht was een artikel schrijven. Dat vind ik veel gemakkelijker dan een brief, waarvoor allemaal regeltjes gelden. Ik was ook niet zo gespannen, ook al was dit het eerste examen.”

Bij Quinten, die graag makelaar wil worden, is het examen ook naar wens verlopen. ,,Ik heb wel goed geteld of ik niet teveel woorden gebruikte voor de samenvatting, want anders krijg ik punten aftrek.”

Vwo’ers en havisten maakten geschiedenis en hadden een lamme arm van het schrijven. De vwo’ers met geschiedenis moesten in de middag aan een weer enorm lang examen Engels. Een vwo-geschiedenisvraag over de Jacobijnen –een groep mensen tijdens de Franse Revolutie die vond dat het gewone volk meer macht moest krijgen en de grond onder de boeren moet worden verdeeld- kwam uit de lucht kwam vallen voor de kandidaten.

Bij het LAKS zijn na drie examendagen veel klachten binnengekomen (bijna 74000), de meeste over het vwo-examen Nederlands (28.000). De antwoorden van vwo Nederlands, die vandaag vanwege een experiment pas bekend zijn gemaakt, zorgde niet voor nóg meer klachten.