Boete buitenlandse goksites voor bühne

Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelautoriteit (KSA). Van begin 2015 tot en met april dit jaar is er voor maar liefst 750.000 euro aan straffen uitgedeeld aan buitenlandse sites. Die lijken daar niet van onder de indruk, want in die gehele periode heeft niemand de prent betaald.

Straffen moeilijk te innen

De Kansspelautoriteit (KSA) ontving voor het laatst buitenlands geld in 2014. Maar dat was nog steeds maar een klein deel van wat er dat jaar aan boetes was uitgeschreven. Nederland ontving toen 380.000 euro, terwijl er 690.000 naar de schatkist had kunnen gaan.

De KSA geeft toe dat de financiële straffen moeilijk te innen zijn. De waakhond legt meestal een bestuurlijke boete op als een goksite zich richt op Nederlandse spelers. Online gokken is hier illegaal, al is er al jaren wetgeving in de maak om dat te veranderen.

Vervolging geen prioriteit

Goksites die niet in het Nederlands geschreven zijn, geen ’.nl’ gebruiken en geen reclame maken die gericht is op Nederland, ontspringen de dans. Hun vervolging heeft geen prioriteit, heet het, en zo worden ze feitelijk gedoogd. Het kan zelfs zo zijn dat zij uiteindelijk een vergunning krijgen als online gokken wordt gelegaliseerd.

Gokkers zelf hebben meestal al helemaal niets te vrezen als ze online gokken op buitenlandse sites. Alleen als ze grote bedragen winnen, waar de Belastingdienst vragen over heeft, zijn ze de klos.

Onderzoek van Dijkhoff

Verantwoordelijk staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) gaf eerder al toe dat er problemen zijn bij het innen van buitenlandse boetes. Dat komt doordat het bestuurlijke boetes zijn en die in het buitenland meestal geen juridische status hebben.

Dijkhoff onderzoekt nu hoe dit beter kan.

