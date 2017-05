Melden via politie.nl niet mogelijk

Daarin werd gewaarschuwd voor wereldwijde ransomware-aanvallen. Voor de zekerheid is de beveiliging op politie.nl opgevoerd waardoor berichten van burgers, die via Politie.nl worden gestuurd, niet worden uitgelezen. Het gaat alleen om het gebruik van zogenaamde mailformulieren, de website zelf blijft gewoon online.

Bellen

Iedereen die iets bij de politie wil melden wordt gevraagd 0900-8844 te bellen of bij spoed 112. Het is nog niet bekend wanneer het melden via de politiesite weer mogelijk is.

Voorzorgsmaatregel

Het besluit om berichten via politie.nl niet te openen, is uit voorzorg genomen. Er is op dit moment geen sprake van een vijandige aanval, aldus de politie vrijdagavond laat.

Op politie.nl staan honderden formulieren die via e-mail worden bezorgd bij diverse onderdelen van de organisatie. Het gaat om onder andere om meldingen, vragen, tips, complimenten en klachten.