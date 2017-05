’Deel VVD’ers wil Keizer weg als voorzitter’

Keizer heeft lopende het onderzoek van de integriteitscommissie zijn taken tijdelijk neergelegd. De interne commissie moet ophelderen of hij in 2012 integer heeft gehandeld bij de aankoop van uitvaartbedrijf De Facultatieve.

„Zo’n deal heb ik nog nooit voorbij zien komen”, zegt Bram Cool, bestuurslid van VVD-netwerk Liberaal Groen. Keizer moet volgens hem de eer aan zichzelf houden. Ook Margreet van Gastel, oud-wethouder in Arnhem, vindt dat de voorzitter moet opstappen. „Ik voel me er doodongelukkig bij”, zegt ze over de controverse.