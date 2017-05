premium

Militairen patrouilleren door elf steden

58 min geleden

DEN HAAG - In elf plaatsen in het land laten militairen zaterdag zien wat ze kunnen en doen. Het is het hoofdevenement van de Landmachtdagen. De militairen lopen patrouilles in de steden, voeren demonstraties uit en gaan het gesprek aan met het publiek.