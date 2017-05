De 58-jarige verdachte is de derde persoon in Nederland sinds 2000 die serieus in verband is gebracht met vijf of meer prostitutiemoorden. Peter C. uit Heerlen werd in 2007 opgepakt voor vijf moorden, maar uiteindelijk voor alleen een moordpoging op een vrouw veroordeeld.

De andere ’tippelkiller’ was ’Het Beest van Harkstede’, Willem van E. Die bekende in 2002 drie moorden op tippelaarsters en werd hiervoor ook veroordeeld, maar was voor nog twee andere in beeld.

Van E. liep bij politie al na een paar dagen leeg. Maar zo vlot en gemakkelijk als het bij ’Gekke Willem’ verliep, gaat het niet bij de 58-jarige verdachte van de Rotterdamse tippelmoorden. Zijn advocaat spreekt voor het eerst over het onderzoek.

„Mijn cliënt was stomverbaasd over zijn aanhouding. Hij is rustig met de politie meegegaan en heeft in de verhoren tot nu toe ook gewoon netjes meegewerkt”, vertelt de Rotterdamse raadsman, die anoniem wil blijven omdat hij in de luwte wenst te werken aan de zaak.

Zijn cliënt wordt verdacht van de moord op twee prostituees. Het coldcaseteam dat 80 onopgeloste prostitutiemoorden in de Maasstad onderzoekt, kijkt naar zijn betrokkenheid bij nog drie moorden.

De Telegraaf meldde eerder al dat de verdachte geen bekentenis heeft afgelegd. „Hij ontkent de moorden te hebben gepleegd of geweld te hebben toegepast, maar heeft wel verklaard sporadisch prostituees te hebben bezocht. Dat zou ook de aanwezigheid van zijn dna op het lichaam van een vrouw kunnen verklaren.”

Het dna-spoor gaf een volledige match met het dna van de verdachte, maar het onderzoeksteam zal met aanvullend bewijs moeten komen. „Ik betwist dat het dna-spoor echt beschouwd kan worden als dader-dna. En echt aanvullend bewijs heb ik nog niet gezien”, zegt de advocaat.

Het Openbaar Ministerie Rotterdam wil ’in belang van het onderzoek’ niets zeggen. De moeder van de in 1991 vermoorde Francis Garcia Hofland (22), Marijke Hofland, volgt de zaak op de voet. „Ik weet helaas erg weinig. Frustrerend, maar ik begrijp dat uiteraard heel goed. Het is fijn dat er een zitting komt. We hopen zo dat de verdachte berecht wordt.”