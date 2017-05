,,De aanval laat zien dat het redelijk eenvoudig is om grote netwerken lam te leggen. Nederland is het meest digitale land ter wereld en is dus enorm kwetsbaar'', aldus Prins. Hij roept een nieuw kabinet op 'cybersecurity' serieus te nemen. ,,Nederland geeft er nu 100 miljoen per jaar aan uit. Dat is niets vergeleken met andere landen. Groot-Brittannië, bijvoorbeeld, loopt voorop en geeft er 6,5 miljard euro aan uit.''

De verspreiding van het virus is sinds vrijdagavond gestopt. Er zijn nog steeds geen Nederlandse meldingen, zei hij zaterdagochtend. Uit zeker 75 landen kwamen meldingen van ransomware-slachtoffers.

Een IT-specialist ontdekte het virus en maakte het onschadelijk, aldus Prins. ,,Het virus controleert continu of een bepaalde website in de lucht is. Zolang dat niet het geval is, gaat het verspreiden verder. Deze onderzoeker ontdekte dat het virus zichzelf uit kan zetten en hij heeft dat geactiveerd door de website op zijn eigen naam te zetten.''

Vooral in het oosten, in Azië, is schade aangericht. ,,Vrijdag zag je met de klok mee de getroffen bedrijven en organisaties naar het westen verschuiven. De Verenigde Staten lijken buiten schot te zijn gebleven.''

Bij de aanval is actief gebruik gemaakt van een lek in besturingssysteem Windows dat door de Amerikaanse inlichtingendienst NSA werd gebruikt. De werkwijze van de NSA kwam kortgeleden op straat te liggen en wordt nu dus door criminelen misbruikt.

G7 gaat gezamenlijk cyberaanvallen bestrijden

De economische overleggroep G7 heeft zaterdag besloten meer samen te werken in de strijd tegen cyberaanvallen. De ministers van Financiën en centrale bankiers van de zeven vooraanstaande en rijke westerse landen zijn zaterdag in Italië bijeen.Vrijdag en zaterdag zijn tienduizenden computers aangevallen in bijna honderd landen. De grootste problemen waren in Groot-Brittannië, onder meer in computers van ziekenhuizen. Het is niet bekend wie achter de aanvallen zat.

De ministers van de G7 ,,onderkennen het groeiende gevaar voor onze economie dat uitgaat van deze cyberaanvallen. Er moet op een geëigende manier op worden gereageerd''. Zo moet er bijvoorbeeld gezamenlijk worden gewerkt aan manieren om kwetsbare plekken in het netwerk van de financiële wereld snel te signaleren.

De G7 stamt uit 1975 en is een overleggroep van Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de VS. De EU schuift sinds 1981 ook aan. Op 26 en 27 mei is er een G7-topconferentie op Sicilië.