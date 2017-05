premium

Dode Woerden is man (42) uit Woudrichem

2 uur geleden

WOERDEN - De bouwvakker die vrijdag omkwam tijdens werkzaamheden in het stadhuis van Woerden is een 42-jarige man uit Woudrichem. Dat heeft de gemeente zaterdag bekendgemaakt. De bouwvakker, medewerker van een sloopbedrijf, was in de ochtend aan het zagen in het leegstaande gebouw toen de betonvloer boven hem instortte. Pas tegen de avond kon zijn lichaam worden geborgen.