Rechterhand Klaas Otto weer opgepakt

1 uur geleden

BERGEN OP ZOOM - Handlanger Janus de V. in de grote strafzaak tegen oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender is vrijdag binnen een paar uur na zijn vrijlating weer gearresteerd. De politie liet zaterdag weten dat de 47-jarige man uit Bergen op Zoom de voorwaarden aan zijn vrijlating heeft geschonden. Wat er precies is gebeurd, wilde een woordvoerder niet kwijt.