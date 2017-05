Vader in shock na vervroegd vrijlaten doodrijder peuter Ize

De Pool die is veroordeeld tot vijftien maanden cel voor het doodrijden van het echtpaar en hun 2-jarige kleinkind Ize in Meijel, is vervroegd vrijgelaten, zo bleek vrijdag. Eind april mocht hij naar huis omdat zijn vriendin moest bevallen.

’Flabbergasted’

,,De officier wilde me informeren om te voorkomen dat we het viavia zouden horen’’, vertelt Erik Derijks uit Heesch aan het AD. ,,Ik was flabbergasted. Ongelooflijk dat dit kan.’’

Het nieuws aan zijn vrouw vertellen, viel Derijks zwaar. ,,Zij zag meteen aan mijn gezicht dat er iets ergs aan de hand was. Ik kon haar amper uitleggen hoe het precies zat. Wij hadden een streep onder het juridische verhaal gezet, maar zo komt alles weer terug. En net nu. Vrijdag is het vier jaar geleden dat het ongeluk gebeurde.’’

De veroorzaker kreeg in eerste instantie een taakstraf van 120 uur voor het doodrijden van drie mensen. Foto: Jeroen Kuit

Vader gooide met stoel

De zaak leidde tot landelijke discussie over de hoogte van straffen voor veroorzakers van zware verkeersongevallen. In eerste instantie kreeg de Pool een taakstraf. Vader Derijks werd toen zo boos dat hij in de rechtbank in Roermond met een stoel naar de rechter gooide.

ZIE OOK: Massale steun voor stoelgooier

Strafvermindering

De Poolse man maakt gebruik van een regeling die is bedoeld om criminele vreemdelingen het land uit te zetten. Bij hen leidt een strafonderbreking om een bijzondere gebeurtenis bij te wonen tot strafvermindering.

Geprobeerd vrijlating te voorkomen

Staatssecretaris van Justitie Klaas Dijkhoff heeft nog geprobeerd de vervroegde vrijlating van de man te voorkomen. Hij vond de belangen van de veroordeelde Pool niet opwegen tegen de belangen van de nabestaanden en de mate waarin de Nederlandse rechtsorde is geschokt.

De beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing zag dit anders en dwong Dijkhoff tot een nieuw besluit.

LEES OOK: "We leefden 2 jaar in een zwart gat"