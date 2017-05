premium

GroenLinks: beste milieuministers bij VVD

31 min geleden

DEN HAAG - De beste milieuministers tot dusver waren van de VVD. Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks zei dat zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed. Volgens Eickhout is het „niet het belangrijkste” dat zijn partij de milieuminister levert in het nieuwe kabinet. „Soms is het beter een andere partij de verantwoordelijkheid te geven”, zei hij.