Knul (13) brengt ’nep’pistool bij politie

De jonge tiener vertelde dat hij met een vriendje aan het spelen in het Gerbrandypark, toen hij iets zag drijven in het water, zo schrijft de politie Overtoomse Sluis op Facebook. Eenmaal uit de vijver gevist, dacht de jongen een neppistool te hebben gevonden. Desondanks beslisten de jongens het voorwerp af te leveren bij het politiebureau, waar na onderzoek blijkt dat ’neppistool’ een echt vuurwapen is.

Inmiddels is het vuurwapen veilig gesteld en in beslag genomen.

De jongens zijn vanwege hun goede daad beloond met een Nationale Bioscoopbon met het vriendelijke verzoek bij de volgende vondst toch eerst de politie te bellen.