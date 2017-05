Extra maatregelen Amsterdam

Van der Laan heeft daarom besloten de voetbalverordening van kracht te laten zijn op het Rembrandtplein, Thorbeckeplein en het Leidseplein.

Dat houdt in dat supporters niet mogen klimmen op straatmeubilair of objecten, er geen gezichtsbedekkende kleding mag worden gedragen, cameratoezicht niet verhinderd mag worden en dat ze geen zaken bij zich mogen dragen waarmee de openbare orde kan worden verstoord, bijvoorbeeld doordat er mee kan worden gegooid. „Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld blikjes, flessen maar ook aan fakkels en vuurwerk.” Supporters kunnen op grond van de verordening in de betreffende gebieden preventief worden gecontroleerd door de politie.

De maatregelen gelden van zondagmiddag 12.00 uur tot middernacht. „De burgemeester heeft deze maatregel besloten naar aanleiding van ongeregeldheden rondom eerdere voetbalwedstrijden”, aldus een woordvoerder van Van der Laan.