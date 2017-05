Ook Q-Park slachtoffer cyberaanval

Op de betaalautomaten verschijnt het scherm waarop om losgeld wordt gevraagd. Het virus versleutelt alle bestanden in een systeem. Pas na betaling worden die weer vrijgegeven.

Ook de website van Q-Park is uit de lucht, vermoedelijk heeft dat ook met de aanval te maken. De Britse tak van het bedrijf raadt mensen aan om contant geld mee te nemen omdat pinbetalingen niet mogelijk zijn.

Important: Apologies our website is currently down do to the recent cyber attacks. We are currently fixing this as quickly as possible. 1/2— Q-Park UK (@QPark_UK) May 13, 2017

Our car parks are open as usual but please bring cash when parking. Card payments are currently unavailable as a precaution. Thank you. 2/2— Q-Park UK (@QPark_UK) May 13, 2017

Gisteren was er sprake van een wereldwijde cyberaanval op grote organisaties. Hackers maakten misbruik van een lek in Windows bij niet geupdate systemen. De aanval is inmiddels gestopt.