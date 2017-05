premium

Pand Hema in Beverwijk twee keer in brand

1 uur geleden

BEVERWIJK - In Beverwijk heeft in de nacht van zaterdag op zondag voor de tweede keer in een etmaal brand gewoed boven de Hema. De brandweer kreeg rond 23.55 uur melding van een brand aan de Breestraat, nadat 's ochtends op dezelfde locatie ook al een brand was geblust.