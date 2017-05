Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Agenten houden nepcollega’s aan

34 min geleden

TERNEUZEN - Twee Belgische mannen hebben zaterdagavond in Terneuzen flink hun best gedaan om zich uit te geven voor agent. Ze beschikten over allerlei politiespullen, waaronder een nepwapen, een blauw zwaailicht en een set oortjes.