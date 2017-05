Storing Q-Park nog niet helemaal verholpen

„We zijn hard aan het werk om de problemen op te lossen, maar het kost veel tijd om de computers schoon te maken en de software te vervangen”, zegt Van Haasteren.

De directeur van Q-Park laat weten dat klanten gewoon de parkeergarages kunnen binnenrijden, ook als het een vestiging is waar de geldautomaat niet werkt. „Mensen kunnen die naar buiten willen rijden, kunnen dat via de intercom laten weten. Dan wordt er gezorgd dat ze de parkeergarages kunnen verlaten. Ook zijn er medewerkers van Q-Park in de getroffen parkeergarages.”

De aanval, die vrijdag begon, heeft bedrijven en organisaties in veel landen in de wereld geraakt. Criminelen proberen sinds vrijdag computers over de hele wereld binnen te dringen via WannaCrypt, ook WannaCry genoemd.