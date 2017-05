Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Rotterdam herdenkt bombardement op voetbaldag

32 min geleden

ROTTERDAM - Op Plein 1940 in Rotterdam is zondag aan het begin van de middag het bombardement op de stad in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Op 14 mei 1940 werd de historische binnenstad verwoest door Duitse bommenwerpers. Zeker 650 mensen kwamen om het leven, 80.000 inwoners raakten dakloos omdat 24.000 huizen werden weggevaagd.