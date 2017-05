Surveillerende agenten ontdekten op de Zeekade een auto met diverse goederen erin en eromheen, waaronder tv's, kleding, accu's en een bladblazer. Ze zagen drie mannen hard wegrennen.

Vanuit de helikopter die bij de zoektocht is ingezet kon al snel een verdachte worden opgespoord die zich in de struiken schuilhield.

De man, een 27-jarige uit het Gelderse Neerijnen, is opgepakt. De politie is nog op zoek naar de andere twee. De goederen en de auto zijn in beslag genomen.