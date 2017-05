Gerbrands wil meer actie politie om bommen

Er zijn waarschijnlijk nog vijf tot zes andere daders bij betrokken, maar de opsporing van die fans is volgens Gerbrands geen prioriteit voor de politie.

„Het zou kunnen zijn dat ze nu gewoon op de tribune zitten”, zei hij zondag tegen Omroep Brabant. „Er hebben zich bij ons zo’n tweehonderd mensen gemeld met tips over de daders. Ze willen weten hoe het ervoor staat. Maar de beelden moeten nog geanalyseerd worden en dat gebeurt waarschijnlijk pas half augustus. Dat is voor ons onacceptabel en niet uit te leggen. In Rotterdam gebeuren er zaken en dan wordt het direct aangepakt, zo hoort het ook. Ik vind dit een gemiste kans.”