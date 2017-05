Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Aanrijding Amsterdam eist tweede leven

37 min geleden

AMSTERDAM - Een aanrijding tussen een auto en een voetganger in Amsterdam afgelopen donderdag heeft een tweede leven geëist. Dat meldde de politie zondag. Het gaat om een 42-jarige voetganger, die met zijn hond op de stoep liep en werd aangereden door een auto. De 89-jarige bestuurder van de auto was mogelijk onwel geraakt, de macht over het stuur verloren en de stoep op gereden. De man overleed kort na het ongeval.