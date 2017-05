Standbeeld voor Giovanni van Bronckhorst

In de aanloop naar het kampioenschap van Feyenoord ontving Museum Rotterdam steeds vaker het verzoek vanuit het publiek om speciale aandacht te geven aan Van Bronckhorst. „Omdat hij samen met zijn spelers Rotterdam gegeven heeft waar het sinds 1999 op gehoopt heeft; een kampioenschap”, aldus het museum.

De coach voelt zich vereerd. „Moest er wel aan wennen. Een standbeeld. Dat is wel heel veel eer, maar als ik de andere standbeelden in het museum zie dan wordt ’ie in ieder geval mooi.”

Het Rotterdams Philharmonisch orkest heeft zondag zijn symfonische versie van ’Hand in hand kameraden’ officieel uitgebracht. Het orkest besloot in december een bijzondere opname van het clublied te maken nadat duidelijk werd dat Feyenoord dit seizoen mee zou strijden om de titel.