'Kom niet meer naar Rotterdam'

Diverse straten zijn of waren zondagmiddag en het begin van de avond afgesloten voor verkeer, zoals de Witte de Withstraat en het Hofplein. Daar sprongen vele mensen in de fontein, om het eerste kampioenschap van Feyenoord sinds 1999 te vieren.

Het feest verloopt zondag gezellig en rustig. Druk maar feestelijk, noemde burgemeester Ahmed Aboutaleb zondag namens de driehoek Rotterdam de situatie in de stad. ,,We zijn tevreden over de situatie op dit moment in de stad, het is druk maar feestelijk.''

Of er mensen zijn aangehouden, kan de politie nog niet melden. Vorige week werden zo'n honderd mensen opgepakt nadat Feyenoord de wedstrijd tegen Excelsior had verloren. Bij winst was Feyenoord toen al kampioen geweest.

Feyenoord wist zondag de landstitel binnen te slepen door met 3-1 thuis te winnen van Heracles Almelo.