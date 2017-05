Aboutaleb: ’Beheerst feest in Rotterdam’

Huldiging

De huldiging maandag van de voetbalclub op de Coolsingel gaat definitief door, aldus de burgemeester. Hij had eerder gezegd dat de huldiging niet zou doorgaan als de fans zich niet netjes zouden gedragen.

Het kampioenschap is niet alleen een succes voor Feyenoord maar voor heel Rotterdam, zei Aboutaleb zondag. „De beelden van dit feest gaan de hele wereld over. Ik ga binnenkort naar China en dan nemen ik de beelden ook zeker mee”, zei hij.

Aboutaleb benadrukte het belang van de ontwikkeling van Feyenoord City, het nieuw te bouwen stadion, langs de Maasoever in Rotterdam-Zuid. De Rotterdamse gemeenteraad gaf hier donderdag groen licht voor. „Dit succes geeft aan hoe belangrijk Feyenoord voor de stad is.”

De burgemeester zei ook trots te zijn op Sparta, dat er zondag in slaagde om in de eredivisie te blijven. „Excelsior deed dit vorige week al, dus dat valt heel mooi samen.”

Hij had zondag felicitaties gekregen van zijn Amsterdamse collega Eberhard van der Laan.

De politie heeft zondag 53 mensen aangehouden. Verder is er veel alcohol afgepakt: in totaal twee containers vol. Ook heeft de politie veel vuurwerk in beslag genomen, ongeveer 270 kilo. Volgens de burgemeester heeft het geholpen dat er preventief is gefouilleerd, vooral op het Centraal Station. Zondag waren duizend politiemensen op straat aanwezig.

Vorige week werden na afloop van het duel Excelsior-Feyenoord (3-0) honderd relschoppers aangehouden. Een aantal van hen moest zich zondag melden op het politiebureau; 21 deden dat.

Alcoholverbod

De gemeente had in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) extra maatregelen genomen om deze week alles rond de wedstrijd goed te laten verlopen. Zo gold een beperkt alcoholverbod. Alcoholverkoop in de horeca was wel toegestaan. De alcohol mocht alleen in de horecagelegenheden worden gedronken, niet op straat. Winkels in het centrum van de stad mochten geen alcohol verkopen. Dit verbod geldt maandag tijdens de huldiging ook.