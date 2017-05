Overheid niet getroffen door 'gijzelsoftware'

Sinds vrijdag werden tienduizenden computers over de hele wereld getroffen door de ransomware. De schadelijke software versleutelt bestanden en ontgrendelt die pas weer tegen betaling. De verspreiding van de 'gijzelsoftware' is vrijdagavond gestopt.

Het centrum zegt zondag dat, ondanks geruchten, bij het NCSC tot nu toe geen variant bekend is van de WannaCry ransomware die geen 'kill switch' heeft. De versie die vrijdag de wereld over ging beschikte wel over zo'n 'kill switch', die fungeert als een 'noodrem', waarmee de infectie wordt gestopt.

Het NCSC houdt er wel rekening mee dat er een nieuwe variant van de ransomware kan komen die geen gebruik maakt van een kill switch.