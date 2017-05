Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

In De Kuip wordt het kampioenschap van Feyenoord gevierd.

Euromast kleurt rood en wit

34 min geleden

ROTTERDAM - De Euromast in Rotterdam kleurde zondag in rood en wit om het kampioenschap van Feyenoord van een extra tintje te voorzien. Nieuwe verlichting maakte het mogelijk het beeldbepalende monument van de Maasstad in gepaste stijl te verlichten.