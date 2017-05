Lees onder dit artikel de live updates van de huldiging. Kijk je op mobiel? Volg dan hier het liveblog.

Het lange wachten is beloond. Na achttien jaar hebben de supporters van Feyenoord eindelijk weer eens kunnen vieren dat hun club landskampioen is geworden. Naar schatting kwamen zo'n 150.000 fans maandag naar Rotterdam.

Ruim voor de huldiging om 12.00 uur begon, riep de politie en de gemeente fans al op om niet meer naar de stad te komen, zo druk was het in het centrum. Na afloop van de huldiging, liep de stad rap weer leeg. Richting Centraal Station kwam een mensenstroom op gang. Maandagochtend vervoerde de NS al tienduizenden mensen naar Rotterdam. De nodige fans bleven overigens ook nog op een van de vele terrasjes in het zonnetje nagenieten met een biertje of ander koel drankje.

Het Stadhuisplein, waar de bordesscène plaatsvond, werd om 09.00 uur maandagochtend al afgesloten omdat er zoveel fans stonden. Ook andere locaties, waar de huldiging op grote schermen te volgen was, stroomden 's ochtends snel vol. Er werd zelfs een NL Alert bericht uitgestuurd waarin mensen werden gewaarschuwd niet naar Rotterdam te gaan.

Lee Towers zong de uitzinnige fans toe vanaf het bordes op het Stadhuisplein. Aanvoerder Dirk Kuijt, die zondag drie keer scoorde, en trainer Giovanni van Bronckhorst hadden geen aanmoediging nodig om mee te zingen met de grote (voetbal)hit You'll never walk alone. De fans sprongen zo hard mee, dat de grond trilde.

Ook namen weer de nodige mensen een duik in de fontein op het Hofplein. De politie waarschuwde de fans voor al het glas dat er in ligt, maar toch raakte diverse mensen gewond.