’Kom niet meer naar Rotterdam’

Hoeveel mensen er in het centrum zijn, weet de politie niet precies. De sfeer in de stad is vrolijk en gezellig, het zonnetje schijnt. Mensen zingen en dansen. Ook zijn er wederom fans in de fontein op het Hofplein gedoken.

Op meerdere plekken in de stad kan de huldiging op grote tv-schermen worden gevolgd. Op het Stadhuisplein, waar de bordesscène vanaf 12.00 uur plaatsvindt, kon om 9.00 uur al niemand meer bij.

Feyenoord werd zondag landskampioen, nadat er van Heracles Almelo werd gewonnen. Direct na afloop van deze wedstrijd was het al groot feest in de stad. Sommige fans zijn niet eens naar huis geweest, zij vieren al sinds zondagmiddag feest in het centrum van de stad.