Dean Saunders haalt geld op voor ’wraakvader’

Mario H. begon in januari een klopjacht op de voormalig tbs’er Jack S. die zijn dochter online had lastiggevallen. Toen hij S. in Eindhoven had gevonden, sloeg en schopte hij de man. Jack S. liep sneeën op in zijn been en hoofd en brak beide onderarmen.

De rechter veroordeelde Mario H. eerder deze maand tot tien maanden cel en legde bovendien een schadevergoeding op van 1925 euro. Met een inzamelingsactie haalde Dean Saunders dat bedrag ruimschoots op en maandag werd 2000 euro overgemaakt. Mario H. is in zijn ogen een held.

Dean Saunders won in 2011 het programma Popstars.