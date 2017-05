Gijzelsoftware garages Q-Park onder controle

De software van deze automaten wordt uit voorzorg gecontroleerd op eventuele ransomware. „We hopen dat deze automaten dinsdag weer operationeel zijn, zodat de klanten met hun creditcard kunnen betalen”, aldus Van Haasteren. Sinds zaterdagavond zijn geen nieuwe betaalautomaten besmet geraakt.

Elf van de in totaal 262 garages van Q-Park werden getroffen door een internationale ransomware-aanval. De aanval, die vrijdag begon, heeft bedrijven en organisaties in veel landen in de wereld geraakt. Onbekenden proberen sinds vrijdag computers over de hele wereld binnen te dringen via WannaCrypt, ook WannaCry genoemd.