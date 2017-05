Fietsritje in Haarlem loopt spaak door zwerm bijen

Het voorwiel van de fiets, die stond geparkeerd in de Zijlstraat in het centrum van de Noord-Hollandse stad, zag zwart van de bijen. Een imker moest eraan te pas komen om de ongenode gasten te verwijderen. De bijen-expert speurde de koningin op en plaatste die in een bijenkast. De andere bijen volgden haar snel.