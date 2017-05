premium

Schip ramt fietsbrug in Zevenhoven

34 min geleden Redactie

Zevenhoven - Een fietsbrug over de Kromme Mijdrecht in Zevenhoven is maandag flink beschadigd nadat er een binnenvaartschip tegenaan voer. De brug is volledig ontwricht, waardoor enkele examenleerlingen in de problemen dreigden te komen.